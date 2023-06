Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 12 iunie 2023, 14:19 / Actualizat luni, 12 iunie 2023 14:48Petrolul Ploiesti a anuntat in cursul zilei de luni ca l-a angajat pe Carlos Menendez in functia de preparator fizic al echipei. Spaniolul cu un CV impresionant vine in locul lui Carmel Bebe Barbulescu, cel care s-a despartit azi de "gazari".Petrolul isi propune sa intre intr-o noua era incepand din sezonul urmator. Iar "lupii galbeni" incep sa puncteze la capitolul imagine: au batut palma cu ... citeste toata stirea