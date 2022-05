Lovitura teribila pentru Farul Constanta! Nu a primit licenta pentru cupele europene. Gica Popescu: "Mergem la TAS!"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 11 mai 2022, 17:23 / Actualizat miercuri, 11 mai 2022 17:37Veste neasteptata pentru Gica Hagi. Echipa sa, Farul Constanta, nu a primit licenta pentru editia viitoare a cupelor europene.Farul se afla in lupta directa cu FC Voluntari pentru locul 4 in campionat, pozitie care ar duce la barajul pentru participarea in preliminariile Conference League, daca CS Universitatea Craiova castiga trofeul Cupei Romaniei. Farul a aflat miercuri ca nu a primit licenta ... citeste toata stirea