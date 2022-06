Lovitura verii! Eric Bicfalvi, asteptat la o forta din Liga 1

Articol de GSP - Publicat vineri, 17 iunie 2022, 09:53 / Actualizat vineri, 17 iunie 2022 10:07Eric Bicfalvi (34 de ani), jucator de atac la echipa ruseasca Ural, este dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj. Negocierile ar fi inceput deja.CFR Cluj poate da lovitura verii in Liga 1. Campioana ultimelor 5 sezoane il asteapta in Gruia pe Eric Bicfalvi, international roman cu 10 goluri in ultimul sezon de campionat din Rusia, scrie Playsport.SELECEsIONERSedinta exploziva intre Razvan Burleanu si ... citeste toata stirea