Lovitura zilei a fost data de liderul campionatului * A semnat pana in 2026

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 30 decembrie 2024, 19:38 / Actualizat luni, 30 decembrie 2024 19:43U Cluj a anuntat ca mijlocasul Dan Nistor (36 de ani) a semnat prelungirea contractului si va ramane la echipa pana in 2026.Dan Nistor a ajuns la U Cluj in februarie 2023 de la Universitatea Craiova si de atunci a devenit unul dintre omenii de baza ai echipei.In acest sezon, Nistor a jucat toate cele 21 de meciuri din Superliga pe care U Cluj le-a disputat. In toate acestea a marcat ... citește toată știrea