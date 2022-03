LPF a anuntat echipa etapei in Liga 1: 6 romani + 5 straini

Articol de GSP - Publicat marti, 15 martie 2022, 14:50 / Actualizat marti, 15 martie 2022 15:24Liga Profesionista de Fotbal a anuntat echipa ideala a primei etape de play-off si play-out. CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova si UTA sunt ce mai bine reprezentate echipe, fiecare cu doi jucatori in primul "11".In plus, oltenii dau si antrenorul etapei, pe Laurentiu Reghecampf, care a ajuns la 7 victorii consecutive in Liga 1. Rapid, FC Botosani si Sepsi sunt reprezentate de cate un jucator in ... citeste toata stirea