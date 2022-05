LPF a anuntat echipa ideala a sezonului regulat * Surpriza uriasa: lipseste Octavian Popescu

Articol de GSP - Publicat joi, 10 martie 2022, 14:31 / Actualizat joi, 10 martie 2022 15:35Liga Profesionista de Fotbal a anuntat astazi echipa ideala a sezonului regulat. Campioana CFR Cluj este cel mai bine reprezentata, cu 3 fotbalisti in "primul 11" ideal, plus antrenorul Dan Petrescu.Marele absent al celui mai bun "11" alcatuit de LPF este Octavian Popescu, de la FCSB. Bucurestenii au doar 2 jucatori in echipa sezonului regulat, la fel ca Farul. FC Botosani, FC Arges, FC Voluntari si ... citeste toata stirea