LPF a facut anuntul * Academica se intoarce acasa, pe stadionul din Clinceni

Articol de GSP - Publicat vineri, 01 aprilie 2022, 17:04 / Actualizat vineri, 01 aprilie 2022 17:30Liga Profesionista de Fotbal a anuntat in cursul zilei de vineri ca Academica Clinceni poate reveni acasa, dupa o pauza de opt luni.O comisie a LPF a omologat stadionul din Clinceni in urma renovarilor efectuate in ultima perioada, iar ocupanta penultimei pozitii din Liga 1 poate reveni saptamana viitoare acasa.PLAY-OUTContinua depunctarile in Liga 1! * "Cainii" pot sta linistiti: cum arata ... citeste toata stirea