Luca Preda s-a oprit in sferturi la juniori la US Open. Aproape de surpriza in fata favoritului #1

Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 06 septembrie 2024, 11:11 / Actualizat vineri, 06 septembrie 2024 11:11Romanul Luca Preda, 18 ani, locul 1.371 ATP, a fost eliminat in sferturile turneului de juniori de la US Open, dupa 3-6, 6-1, 5-7 contra norvegianului Nicolai Budkov Kjaer (18 ani, locul 741 ATP). El continua la dublu, unde va juca in semifinale alaturi de francezul Thomas Faurel.Parcursul lui Luca Preda, tenismanul care a reprezentat Romania la US Open, s-a oprit in sferturi ... citește toată știrea