Lucruri nebunesti la US Open: un spectator s-a tuns in tribune, in timpul meciului dintre Kyrgios - Khachanov

Articol de GSP - Publicat miercuri, 07 septembrie 2022, 12:11 / Actualizat miercuri, 07 septembrie 2022 13:15Jucatorul rus Karen Khachanov (numarul 31 in clasamentul ATP) s-a calificat in semifinalele US Open, dupa ce a trecut in 5 seturi, scor 7-5,4-6, 7-5, 6-7(4), 6-4 , de australianul Nick Kyrgios (numarul 25 in clasamentul ATP). In tribune, a fost nebunie.Pe teren, Kyrgios a fost foarte nervos si si-a distrus doua rachete, iar in tribun, spectatorii s-au bucurat de un meci palpitant, ... citeste toata stirea