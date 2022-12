Lui Raducioiu nu i-a venit sa creada cand a auzit ce antrenor a fost numit la un club din Liga 1: "Doamne! Am lucrat cu el, dar nu stiu daca are capacitatea"

Articol de GSP - Publicat sambata, 10 decembrie 2022 09:00Florin Raducioiu (52 de ani), component al "Generatiei de Aur", a comentat numirea lui Flavius Stoican (46 de ani) in functia de antrenor principal al celor de la FC Botosani.Fostul mare international pune la indoiala capacitatea pe care tehnicianul o are pentru a redresa situatia la formatia din nordul Moldovei.SCHENGENIlie Dumitrescu ia o decizie radicala, dupa ce Austria i-a refuzat Romaniei intrarea in spatiul Schengen: "Nu ma ... citeste toata stirea