Lui Vlad Mihalcea i s-a facut pofta de fotbal! A reusit o "dubla" in trei minute in meciul cu FC Buzau. Sfatul lui Calin Moldovan pentru talentatul fotbalist

Meciul cu FC Buzau (scor 3-4) poate fi unul pentru un restart in cariera pentru mijlocasul Vlad Mihalcea. Ajuns la 23 de ani, jucatorul echipei FC Brasov nu si-a exploatat niciodata la nivel maxim talentul urias.In meciul de duminica cu Buzaul lui Pustai, Vlad Mihalcea a intrat pe teren in minutul 78, atunci cand l-a inlocuit pe Marko Tesija. A fost ultima mutare a lui Calin Moldovan in jocul de pe Tineretului, la scorul de 1-3 pentru oaspeti.In doar trei minute, Mihalcea a reusit o "dubla" ... citeste toata stirea