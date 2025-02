Luka Doncic a donat jumatate de milion de dolari pentru victimele incendiilor din Los Angeles

Articol de Bogdan Fechita - Publicat marti, 11 februarie 2025, 21:05 / Actualizat marti, 11 februarie 2025 21:09Noua supervedeta a echipei Los Angeles Lakers, Luka Doncic, 25 de ani, a facut un gest generos de recunostinta, donand 500.000 de dolari pentru ajutor umanitar in urma incendiilor de padure care au devastat sudul Californiei, in special zona Los Angeles, scrie sportal.bg.Ajuns de curand in Los Angeles, dupa transferul care a tinut capul de afis in intreaga lume, de la Dallas ... citește toată știrea