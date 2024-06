Lukaku = ghinion! 3 goluri ANULATE la Euro 2024

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 22 iunie 2024 23:26 / Actualizat sambata, 22 iunie 2024 23:38Romelu Lukaku (31 de ani) este de departe cel mai ghinionist jucator de la Euro 2024. In meciul cu Romania de la Koln, atacantul lui AS Roma a inscris in minutul 64, insa reusita sa a fost anulata din cauza unui ofsaid la limita.Nationala Romaniei a tremurat in repriza a doua de la Koln cu Belgia. Elevii lui Tedesco au inscris golul 2 in minutul 64, insa bucuria a fost de scurta durata. ... citește toată știrea