Lumea sportului continua sanctiunile pentru Rusia * I s-a retras organizarea Campionatului Mondial

Articol de GSP - Publicat marti, 01 martie 2022, 11:40 / Actualizat marti, 01 martie 2022 11:45Federatia Internationala de Volei (FIVB) a anuntat oficial in aceasta dimineata ca Rusia nu va mai gazdui Campionatului Mondial de Volei Masculin din acest an, care urmeaza sa aiba loc in perioada 26 august - 11 septembrie."Consiliul de Administratie al FIVB a ajuns la concluzia ca ar fi imposibil sa se pregateasca si sa se organizeze Campionatul Mondial din Rusia din cauza razboiului din Ucraina", ... citeste toata stirea