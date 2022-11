Lunga asteptare ia sfarsit: CSM Deva revine pe stadionul Cetate. O face din postura de lider in Liga 3 si cu biletul de play-off aproape obtinut. Stefan Nanu: "Orasul merita aceste rezultate"

Asteptarea a luat sfarsit! Si a fost una destul de lunga. CSM Deva se intoarce pe propria arena, stadionul Cetate, dupa o pauza de trei ani de zile. Perioada in care si-a disputat meciurile de pe teren propriu, in campionatul Liga 3, fie la Simeria, fie la Orastie.Echipa din municipiul de resedinta al judetului Hunedoara va reveni pe stadionul Cetate, care in ultimii ani a avut parte de anumite lucrari de modernizare, vineri, 25 noiembrie 2022, de la ora 14:00. Atunci organizeaza meciul cu ... citeste toata stirea