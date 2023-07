Articol de Iulian Cuibar - Publicat duminica, 30 iulie 2023, 14:55 / Actualizat duminica, 30 iulie 2023 15:03Dinamo si Sepsi Sfantu Gheorghe se infrunta luni seara, de la ora 21:30, in epilogul rundei #3 din Superliga. Duelul programat pe "Arcul de Triumf" poate fi urmarit in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro si in direct la Digi Sport, Orange Sport si Prima Sport.Vezi aici rezultatele si marcatorii etapei #3 din Superliga!Fara niciun punct pana acum, "cainii rosii" dau piept cu castigatoarea ... citeste toata stirea