LUNI, ORA 9:01 Devis Mangia, acuzat si in Romania de hartuire sexuala! Dezvaluiri absolut revoltatoare, cu subiect si predicat: maine dimineata, in direct la GSP LIVE

Articol de GSP - Publicat duminica, 02 octombrie 2022, 19:16 / Actualizat duminica, 02 octombrie 2022 20:39Cazul "hartuitorului sexual" Devis Mangia capata proportii. Maine dimineata, la GSP Live, antrenorul italian va fi acuzat pentru o fapta comisa in perioada in care a antrenat in Romania.Suspendat temporar de federatia malteza dupa ce a fost incriminat de doi jucatori de nationala ca i-a hartuit sexual, antrenorul italian Devis Mangia (48 de ani) va fi in curand pus in fata unei noi ... citeste toata stirea