Lupta stransa in Grupa C din Cupa Romaniei Betano: s-a jucat primul meci al zilei, CSM Alexandria - CSC Dumbravita

Articol de GSP - Publicat miercuri, 07 decembrie 2022, 14:21 / Actualizat miercuri, 07 decembrie 2022 15:53Echipele din Grupa C care vor merge in sferturile Cupei Romaniei se vor decide azi, de la ora 20:00. Primul meci al grupei, CSM Alexandria - CSC Dumbravita, s-a incheiat cu scorul de 0-4.CFR Cluj, U Cluj si Farul sunt la egalitate dupa doua etape in timp ce Rapid are un punct de recuperat. Meciurile directe vor decide echipele care se vor califica. Meciul CSM Alexandria - CSC ... citeste toata stirea