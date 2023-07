Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 25 iulie 2023, 10:38 / Actualizat marti, 25 iulie 2023 10:55Basarab Panduru a analizat-o pe CFR Cluj, dupa 2-0 cu Poli Iasi, si a remarcat o schimbare la atacantul echipei lui Mandorlini, Jefte Betancor.Atacantul spaniol de 30 de ani a revenit la CFR Cluj in aceasta vara, dupa 6 luni in care a fost imprumutat in Cipru, la Pafos FC. Acum, Panduru spune ca ibericul are probleme cu greutate.FCSBVlad Chiriches semneaza astazi cu FCSB! GSP are ... citeste toata stirea