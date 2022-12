"M-am simtit inconfortabil" * Gazzetta dello Sport i-a luat un interviu lui Daniel Boloca, jucator care prefera nationala Italiei in detrimentul celei a Romaniei

Articol de Daniel Scorpie - Publicat joi, 29 decembrie 2022, 14:54 / Actualizat joi, 29 decembrie 2022 15:44Daniel Boloca a vorbit cu Gazzetta dello Sport despre viitor: "Stagiul cu nationala Italiei a fost o experienta frumoasa. Romania a avut incredere in mine inainte: nu puteam refuza sa fiu convocat, trebuia sa-mi fac parintii mandri. Dar nu cunosc limba, m-am simtit inconfortabil.Dorinta mea e sa joc pentru Italia, m-am nascut in Italia si am trait intotdeauna aici. Daca Mancini ma ... citeste toata stirea