Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 22 mai 2023, 08:44 / Actualizat luni, 22 mai 2023 09:38Viorel Moldovan a analizat victoria Farului cu FCSB, 3-2, care i-a adus trupei lui Gica Hagi titlul de campioana.Desi FCSB a avut 2-0 in minutul 17, trupa lui Gica Hagi a revenit incredibil, reusind golul victoriei in minutul 86. Dupa meci, Viorel Moldovan si-a amintit de meciul jucat de formatia ros-albastra in semifinalele Cupei UEFA, in 2006, cand Middlesbrough a revenit de la 0-2 si a ... citeste toata stirea