Madison Keys, campioana de la Australian Open: "O sa-l pastrez pe sotul meu doar pentru mine!" + Cine a fost inspiratia ei la 4 ani

Articol de Luminita Paul - Publicat miercuri, 29 ianuarie 2025, 13:03 / Actualizat miercuri, 29 ianuarie 2025 13:21Americanca Madison Keys (29 de ani), recenta invingatoare in turneul de Grand Slam de la Melbourne, a dezvaluit care a fost momentul in care a crezut ca va castiga finalei, apoi a vorbit despre sotul si antrenorul ei, Bjorn Fratangelo, unde va pune trofeul si cum a inceput tenisul.Revenita in SUA dupa ce a cucerit primul titlu de Grand Slam al carierei la Australian Open, ... citește toată știrea