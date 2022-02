Magaye Gueye da vina pe Dinamo! Fotbalistul prins dopat cu cocaina in Romania le-a povestit englezilor despre aventura din "Stefan cel Mare": "Am fost intr-un loc rau!"

Articol de GSP - Publicat joi, 17 februarie 2022, 16:39 / Actualizat joi, 17 februarie 2022 16:54La aproape un an de cand a provocat un scandal urias in fotbalul romanesc, fiind depistat pozitiv la cocaina in timp ce evolua pentru Dinamo, senegalezul Magaye Gueye vorbeste in termeni deloc prietenosi despre experienta din Romania.Fostul dinamovist Magaye Gueye, 31 de ani, dat afara din Groapa dupa ce a fost prins dopat cu cocaina in primavara anului trecut, si-a recunoscut vina, iar ANAD l-a ... citeste toata stirea