Magnus Carlsen, campionul mondial de la sah, a fost invins de un pusti de 16 ani! Cum a explicat norvegianul infrangerea

Articol de GSP - Publicat marti, 22 februarie 2022, 17:37 / Actualizat marti, 22 februarie 2022 18:35Magnus Carlsen (31 ani), campionul mondial la sah, considerat cel mai bun jucator din toate timpurile, a fost invins marti de Rameshbabu Praggnanandhaa, un sahist indian in varsta de doar 16 ani!Rameshbabu s-a impus in fata campionului mondial in cadrul unui campionat online, Airthings Masters, in noaptea de luni spre marti.Tanarul sahist indian l-a invins pe Magnus Carlsen in 39 de mutari, ... citeste toata stirea