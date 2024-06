Magulitor! Ce a putut scrie editorialistul The Guardian despre nationala Romaniei: "Calitate autentica! Generatia moderna a romanilor poate sa produca propriile legende"

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 18 iunie 2024, 09:47 / Actualizat marti, 18 iunie 2024 10:06Modul in care nationala Romaniei a rezolvat puzzle-ul ucrainean la debutul la EURO 2024 a captat atentia in presa internationala. Victoria la scor de neprezentare a "tricolorilor", intr-un meci in care eram considerati outsideri, a atras atentia pe mapamond. Randuri generoase au fost dedicate performantei selectionatei lui Iordanescu.Jurnalistul britanic Nick Ames a scris in The Guardian ... citește toată știrea