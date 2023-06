Articol de Mitica Docan - Publicat duminica, 18 iunie 2023, 12:36 / Actualizat duminica, 18 iunie 2023 12:53Daniel Pancu, 45 de ani, a vorbit intr-un podcast moderat de Catalin Oprisan in luna martie despre diferenta de perspectiva dintre fotbalistii actuali si generatia dinainte.Pancu spune ca e o diferenta de respect acordat fotbalistilor cu mai multa experienta. In plus, face o comparatie intre juniorii de acum si cei de atunci.REPLICADragomir ii raspunde vijelios impresarului: "Il ... citeste toata stirea