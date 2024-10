Mai multi romani decat ciprioti! Cati suporteri "tricolori" sunt asteptati la Cipru - Romania

Articol de Laura Soica - Publicat sambata, 12 octombrie 2024, 14:29 / Actualizat sambata, 12 octombrie 2024 15:15FRF a anuntat ca aproximativ 4000 din 6000 de bilete la meciul Cipru - Romania au fost cumparare de fanii nationalei "tricolore".Azi, Romania merge in vizita la Larnaca pentru a disputa cel de-al treilea meci din Liga Natiunilor, impotriva celor din Cipru. Partida incepe de la ora 21:45 si poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP si in direct pe Prima TV.CIPRU - ... citește toată știrea