Mai repede decat estimau medicii! Internationalul "tricolor" a prins lotul pentru meciul de astazi

Articol de Romeo Ene - Publicat duminica, 05 mai 2024, 15:59 / Actualizat duminica, 05 mai 2024 16:06Edi Iordanescu (45 de ani), selectionerul Romaniei, mai primeste si vesti bune intr-o perioada in care multi jucatori de baza de la echipa nationala s-au accidentat. George Puscas (28 de ani), operat la mana stanga, s-a refacut mai devreme si e gata de revenirea pe gazon.Bari joaca duminica in deplasare cu Cittadella, iar atacantul a fost convocat pentru aceasta partida, in etapa #37 din ... citește toată știrea