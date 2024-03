Maldarasanu, dupa 4-1 cu Otelul: "Trebuie sa recunosc in fata jucatorilor: *Baieti, v-am mintit*"

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 02 martie 2024, 21:08 / Actualizat sambata, 02 martie 2024 21:11Marius Maldarasanu (48 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a analizat lupta pentru ultimele locuri de play-off dupa ce sibienii au castigat categoric cu Otelul, 4-1.Astazi, in penultima runda din sezonul regulat, Hermannstadt a trecut cu 4-1 de Otelul si are acum 40 de puncte, la fel de multe precum UTA, ocupanta locului 6. In ultima etapa, sibienii merg la Cluj-Napoca pentru un ... citește toată știrea