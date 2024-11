Maldarasanu, mesaj pentru jucatorii lui FC Hermannstadt: "Fac apel si la ei"

Articol de Laura Soica - Publicat vineri, 22 noiembrie 2024, 15:45 / Actualizat vineri, 22 noiembrie 2024 16:31Marius Maldarasanu, antrenorul de la FC Hermannstadt, a sustinut azi conferinta de presa premergatoare meciului cu U Cluj.Antrenorul sibienilor spera ca echipa sa sa iasa din perioada proasta si sa il invinga pe liderul U Cluj. Meciul se va disputa pe data de 23 noiembrie, de la ora 17:00.Hermannstadt este in acest moment pe ultimul loc in clasament cu 13 puncte obtinute in cele ... citește toată știrea