Maldarasanu vrea sa invinga Petrolul si pe "Ilie Oana" si sa o duca pe FC Hermannstadt in fotoliul de lider: "Vrem sa profitam de situatia lor." Meciul, condus de acelasi arbitru care a fost si la intalnirea din sezonul regular

Dupa doua jocuri consecutive pe teren propriu, ambele castigate, cu Unirea Slobozia (2-0) si Concordia Chiajna (2-1), FC Hermannstadt joaca, miercuri seara, la Ploiesti, cu Petrolul, pe "Ilie Oana". Cu aceasta ocazie se vor afla fata in fata primele doua clasate din play-off-ul Ligii 2, iar in cazul unui succes, echipa sibiana ar urma sa urce in fotoliul de lider, sa se produca rocada mare.FC Hermannstadt are acum 47 de puncte, cu trei puncte mai putine decat Petrolul, dar are un golaveraj mai ... citeste toata stirea