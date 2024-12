Malina Calugareanu si Vlad Covaliu, sportivii anului 2024 * Mihai Covaliu: "Malina, spune-le colegilor tai de la alte arme ca nu e frumos sa lase o fata singura la Jocurile Olimpice!"

Articol de Cristi Preda (foto), Oana Dusmanescu - Publicat vineri, 20 decembrie 2024, 18:06 / Actualizat vineri, 20 decembrie 2024 19:09Floretista Malina Calugareanu si sabrerul Vlad Covaliu sunt cei mai buni sportivi ai Federatiei Romane de Scrima, in urma rezultatelor obtinute in anul 2024.Calugareanu a fost singura reprezentanta a scrimei din Romania la Jocurile Olimpice de la Paris."A fost un an plin de emotii, am reusit sa ma calific la Olimpiada la ultimul concurs. Ma bucur ca am ... citește toată știrea