Mama lui Denis Alibec rade de FCSB: "Asa devine si anul asta campioana"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 10 martie 2024, 14:31 / Actualizat duminica, 10 martie 2024 16:10Stroe Emilia, mama atacantului Denis Alibec (33 de ani), i-a ironizat pe cei de la FCSB, dupa ce acestia au fost umiliti de Rapid, scor 0-4, in runda #30 din Superliga.Denis Alibec ajungea la FCSB in 2017, cand era transferat de la Astra contra sumei de doua milioane de euro. Acesta a intrat rapid in dizgratia lui Gigi Becali si dupa doar un an si jumatate s-a intors la Astra. ... citește toată știrea