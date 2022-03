Managerul Universitatii Cluj, atac la rivalele cu datorii: "Nu sunt de acord ca atunci cand ai probleme financiare sa poti promova." Andrei Cordos: "100 la suta putem ajunge un club cu pretentii in Liga 1"

Ajuns manager general la doar 33 de ani, Andrei Cordos ar putea realiza la "U" Cluj ce alti conducatori cu experienta mult mai mare nu au reusit in ultimii ani: promovarea in Liga 1.Universitatea Cluj a inceput perfect anul 2022, cu trei victorii la zero, iar doua dintre ele au fost obtinute cu Concordia si Hermannstadt, adversare in lupta pentru promovare. Mai mult, Ely Fernandes, Ioan Filip, Romario Pires, Florin Ilie, Roberto Romeo sau Paul Pirvulescu, fotbalisti transferati in iarna, au ... citeste toata stirea