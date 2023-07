Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 16 iulie 2023, 00:07 / Actualizat duminica, 16 iulie 2023 00:13CFR Cluj a invins-o pe Poli Iasi, scor 2-0, in prima runda a noului sezon. Andrea Mandorlini (62 de ani), antrenorul "feroviarilor", asteapta intariri urgente la echipa.Ioan Varga a vandut cei mai importanti fotbalisti in aceasta vara. CFR Cluj a ramas descoperita in multe posturi, iar Andrea Mandorlini deja se plange de subtirimea lotului.CFR Cluj - Poli Iasi 2-0Faza care l-a ... citeste toata stirea