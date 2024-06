Mansa tur a barajului de promovare in Liga 3. 8-2, rezultatul rundei. Mai mult de jumatate din cele 21 de meciuri s-au incheiat cu victorii care par sa asigure deja accederea in esalonul superior

Mansa tur a meciurilor de baraj pentru promovarea in noul sezon de Liga 3, editia 2024-2025, a avut loc duminica, 16 iunie 2024, de la ora 18:00. Returul se joaca peste o saptamana, in data de 23 iunie, de la ora 17:30.Cele 41 de judete si Bucurestiul au fost repartizate in sapte regiuni a cate sase echipe campioane fiecare, regiuni deja cunoscute si folosite si in editiile trecute de baraje. Cele 21 de dueluri din aceasta vara au fost decise, prin tragere la sorti, insa din data de 6 ... citește toată știrea