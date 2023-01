Marco Dulca, prima iesire dupa ruptura de FCSB: "Nu pot face diferenta in 20 de minute! Sa va spuna ei de ce nu am jucat" + si-a ales noua echipa

Articol de GSP - Publicat luni, 09 ianuarie 2023, 18:11 / Actualizat luni, 09 ianuarie 2023 18:48Marco Dulca (23 de ani) a oferit primele declaratii dupa despartirea de FCSB. Mijlocasul central spune ca a discutat cu oficialii Chindiei si ca nu exista niciun impediment in calea contractului.Marco Dulca a prins minute in doar 13 meciuri disputate de FCSB in acest sezon, in toate competitiile. A reziliat contractul si crede ca ar fi trebuit sa primeasca mai multe sanse de a-si demonstra ... citeste toata stirea