Marco Dulca vrea sa plece de la Chindia si e atras de un club din Liga 1: "Da, e o varianta"

Articol de GSP - Publicat vineri, 29 aprilie 2022 22:31 / Actualizat vineri, 29 aprilie 2022 22:53Chindia Targoviste si Rapid au cazut la pace si au remizat, scor 0-0, in etapa #7 din play-out-ul Ligii 1. La final, Marco Dulca (22 de ani) a dezvaluit ca vrea sa schimbe echipa in vara.Marco Dulca a fost printre cei mai buni oameni de pe teren in remiza de pe "Ilie Oana". Mijlocasul central vrea sa puna umarul la salvarea de la retrogradare, apoi sa caute un alt angajament.FC VoluntariFC ... citeste toata stirea