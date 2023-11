Articol de Cristina Negrila - Publicat luni, 13 noiembrie 2023, 14:12 / Actualizat luni, 13 noiembrie 2023 14:22Ciclistul britanic Geraint Thomas, 37 de ani, a facut declaratii controversate in presa din Anglia.Aflat in vacanta, Thomas a vorbit despre cum isi petrece zilele libere si i-a lasat masca pe jurnalisti: "Cred ca am stat beat 12 nopti din 14", a spus pentru The Times UK"In ultimele doua saptamani, sincer, cred ca am fost beat 12 nopti din 14. De cand m-am intors la Cardiff, a ... citeste toata stirea