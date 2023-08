Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 04 august 2023, 13:50 / Actualizat vineri, 04 august 2023 14:22Farul l-a transferat pe mijlocasul ofensiv brazilian Gustavo Nascimento da Costa, in varsta de 28 de ani. Gustavo este ginerele fostului mare fotbalist Rivaldo, al carui fiu, Rivaldinho, este legitimat la randul sau la campioana Romaniei.Gustavo a semnat dupa o jumatate de an in care a fost somer. A fost legitimat in prima parte a sezonului 2022/2023 la Al-Khor, in Qatar, apoi a fost ... citeste toata stirea