Marea impacare de la Dinamo * Gestul lui Nicolae Badea pentru fotbalistii "cainilor" + De ce s-a opus conducerea

Articol de GSP - Publicat marti, 17 mai 2022, 14:32 / Actualizat marti, 17 mai 2022 14:55Dinamo e fata in fata cu cele mai importante partide ale sezonului, cele care vor decide in buna masura viitorul clubului. Pana atunci, "cainii" au primit o invitatie neasteptata din partea lui Nicolae Badea, 73 de ani, patronul CS FC Dinamo.Dinamo va juca impotriva lui U Cluj barajul de mentinere / promovare in Liga 1. Mansa tur e pe 21 mai, la Cluj. Returul, 29 mai, se va disputa in "Stefan cel Mare". ... citeste toata stirea