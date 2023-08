FC Brasov nu va juca in sezonul 2023-2024 de Liga 3, unde fusese retrogradat dupa ce nu a obtinut in aceasta vara certificarea pentru Liga 2, acolo unde sportiv obtinuse dreptul sa evolueze pentru a treia editie la rand.Clubul infiintat in vara anului 2021, pe temelia ACS Scotch Club, caruia i-a fost cesionat locul in Liga 2 de nou-promovata Corona Brasov, iar primaria i-a cedat brandul FC Brasov si l-a sustinut puternic financiar isi va continua activitatea doar cu Academia.Mai mult, din ... citeste toata stirea