Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 28 octombrie 2023, 11:46 / Actualizat sambata, 28 octombrie 2023 13:18Gloria dinamovista Ioan Andone (63 de ani) este convinsa ca Dinamo se va salva de la retrogradare in acest sezon. El are incredere in antrenorul Ovidiu Burca (43 de ani) si in lotul de jucatori.Dinamo a remizat cu Poli Iasi, scor 0-0, si a ajuns la 8 meciuri la rand fara victorie in Superliga. Fanii dinamovisti i-au cerut demisia lui Ovidiu Burca.FCSB - RAPID3 fotbalisti ... citeste toata stirea