Marele Lennox Lewis, opinie spectaculoasa despre Mike Tyson - Jake Paul: "Stie sa lupte la cap si la corp!"

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat vineri, 15 noiembrie 2024, 13:43 / Actualizat vineri, 15 noiembrie 2024 14:43Lennox Lewis, 59 de ani, fost campion mondial la categoria grea, a vorbit despre meciul dintre Mike Tyson si youtuberul Jake Paul, care va avea loc la noapte, incepand cu ora 3:00, in transmisie directa pe Netflix.Fostul pugilist canadiano-britanic crede in fortele fostului lui adversar din ring - Lennox Lewis l-a invins pe Tyson in 2002, unificand centurile WBC, IBO si IBF. ... citește toată știrea