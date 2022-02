Marginean a visat la Fedele si Ivanov, insa acestia nici n-au vrut sa auda de FC Brasov. Bogdan Vasile spune de ce n-a mai ramas la echipa

Presedintele FC Brasov, Ioan Marginean (foto principal), a purtat discutii cu cei de la Universitatea Craiova pentru mijlocasii Matteo Fedele si Antoni Ivanov, ambii trecuti pe lista neagra la inceputul acestui an de Laurentiu Reghecampf. Pe Ivanov, Marginean il cunoaste foarte bine din perioada in care bulgarul a jucat la Gaz Metan Medias.Chiar daca FC Brasov intentiona sa suporte cam 20 la suta din salariile celor doi, fotbalistii nici nu au vrut sa auda de varianta de a juca in Liga 2. ... citeste toata stirea