Maria Sharapova, "imitata" de una dintre favoritele de la Turneul Campioanelor: "Raspunsul meu e foarte clar"

Articol de Maria Olteanu - Publicat duminica, 03 noiembrie 2024, 12:22 / Actualizat duminica, 03 noiembrie 2024 12:29Qinwen Zheng (22 de ani, 7 WTA) a pierdut in primul meci de la Turneul Campioanelor, fiind invinsa cu 3-6, 4-6, de liderul ierarhiei mondiale, Aryna Sabalenka. Chinezoaica a vorbit la Riad si despre relatia pe care o are cu celelalte adversare din circuit, fiind acuzata in trecut ca pastreaza distanta fata de restul jucatoarelor.Qinwen Zheng este considerata una dintre ... citește toată știrea