Articol de Ionel Lutan - Publicat sambata, 01 iulie 2023, 00:35 / Actualizat sambata, 01 iulie 2023 05:12Marian Aliuta (45 de ani) propune o solutie SF pentru formatiile romanesti participante in cupele europene.Fotbalul romanesc nu a mai avut o reprezentanta in grupele Ligii Campionilor din sezonul 2013/2014, atunci cand FCSB incheia pe ultimul loc intr-o lupta cu Chelsea, Schalke si FC Basel.FCSBEl e jucatorul #1 in cantonamentul din Olanda * Se contureaza un lider in vestiarul FCSB! + ... citeste toata stirea