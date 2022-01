Universitatea Craiova a anuntat, marti, intr-un comunicat, numirea in functia de presedinte executiv a lui Marian Copilu.Marian Copilu a ajuns in Banie! Cornel Dinu ii avertizeaza pe olteni: ''Sa nu il lase sa faca acelasi lucru ca la CFR Cluj!" Aducerea lui Marian Copilu, fostul presedinte de la CFR Cluj, la U Craiova a fost o adevarata lovitura data de Mihai Rotaru. Copilu a asigurat linistea necesara performantei in Gruia, dar s-a certat cu patronul Nelu Varga si a fost dat afara.Copilu a ... citeste toata stirea