Marian Iancu, derapaj la adresa sefilor clubului: "Cine a dat un milion pe el se califica la Balaceanca!"

Articol de Laura Soica - Publicat miercuri, 09 octombrie 2024, 11:11 / Actualizat miercuri, 09 octombrie 2024 11:57Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timisoara, a avut un derapaj la adresa oficialilor Rapidului cand s-a referit la transferurile facute in aceasta vara.Marian Iancu s-a declarat de mai multe ori in trecut un sustinator al echipei din Giulesti, insa in ultima vreme poarta un razboi personal cu Dan Sucu, actionarul majoritar al gruparii alb-visinii.Pe fostul finantator al ... citește toată știrea