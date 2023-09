Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 26 septembrie 2023, 15:34 / Actualizat marti, 26 septembrie 2023 16:25Marian Iancu (57 de ani) a vorbit despre perioada petrecuta in inchisoare.Fostul patron de la Poli Timisoara a fost condamnat in 2014 la 14 ani de inchisoare, fiind acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani in dosarul RAFO. A fost eliberat pe 27 iunie 2022, cu 6 ani mai devreme. La un an si trei luni de la eliberare, Marian Iancu a vorbit despre perioada petrecuta dupa ... citeste toata stirea